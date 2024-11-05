Врач «Локомотива» рассказал о формировании и функционировании медицинского штаба команды

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев рассказал о формировании и функционировании медицинского штаба команды.

«Наш медицинский штаб в «Локомотиве» формировался не по принципу планирования, а по принципу обеспечения того объёма работ, который появляется. Начинали втроём, ещё при Петре Ильиче Воробьёве в Высшей лиге: я, массажист и техник. Со временем работы прибавлялось, становилось много бумажных дел, того, что нужно делать руками. Постепенно мы начали обрастать новыми людьми. Можно было справиться малыми силами, но качество бы точно упало.

В итоге начали добавлять специалистов, ребят, которые занимаются своими направлениями помимо общей рутины. Я занимаюсь по большей части планированием и обеспечением, организуя работу по распорядку, диагностике, реабилитации и профилактике. Мой коллега Алексей Колтунов травматолог по первой специальности, так что ему и карты в руки, если дело касается амбулаторной хирургии и тому подобного, а также на нём вся медицинская статистика. Поверьте, это огромный пласт работы!

Наш штат массажистов я считаю нашей сильной стороной. Организованные, работоспособные, очень разносторонние, а главное меганадёжные люди. Евгений Наумов здесь старший. У него всё на своих местах, всё вовремя, все расходники и продукты спортивного и дополнительного питания на учёте — порядок во всём. Руслан Леонтьев и Тимофей Абрамычев — реабилитологи команды. На них профилактика, кинезиология, физиотерапия. Эти ребята – проводники на сложном пути восстановления после травмы, да и профилактика с ними поднялась на такой уровень, что путей стало меньше, да и они короче (улыбается).

С появлением в команде Григория Саратова в команде преобразилось банное дело. Веники всевозможные — дуб, эвкалипт, берёза… У нас, к слову, огромный морозильник хвойных веников, литров 200 точно. А помимо этого — запарки, матрасы, букеты сухотравья, плюс мастерство и техника парения – баня стала серьёзным организованным процессом! Выделяю, наверное, главное в каждом, но всё взаимосвязано, каждый участвует во всём: массажи, растирки, бутылки с водой, лёд, бани, купели, чай и печенье, просто поговорить — организация быта команды, чтобы в раздевалке было как дома, — это вот всё они. Бригада! Практически невозможно прийти раньше, чем они, на работу, чувство, что они здесь всегда — раньше всех приходят и остаются дольше всех.

Формально в медицинскую службу не входят техники, но и их я упомянуть тоже не могу. Тем более что у нас тут целая династия. О Тимофее Абрамычеве я сказал выше, а его отец Максим Викторович и старший брат Илья занимаются коньками, формой, шлемами. Да чем только не занимаются! Но это тема вообще отдельного разговора», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.