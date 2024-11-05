Врач «Локомотива»: работа с родными игроков и тренеров входит в наши обязанности

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев заявил, что часто общается с родными игроков и тренеров, которые просят его о врачебной помощи.

«Разницы в работе с волейболистами и хоккеистами, по сути, нет никакой, за исключением одного момента. В волейболе играют в основе семь-восемь человек, а вся команда — человек 14. А у хоккеистов 20 с лишним плюс ротация и матчей значительно больше. Что касается травм, то в хоккее больше повреждений, нуждающихся в оперативном лечении. Но в волейболе мелких вопросов тоже хватает. Например, переломы пальцев для волейбола — история гораздо более распространённая, нежели для хоккея. Но даже такие травмы не так актуальны, если ты, конечно, не связующий. Так что в целом я не ощутил большой разницы при переходе из одного вида спорта в другой. Биомеханика и физиология у людей одинаковая. Пришлось быстро перестроиться, изучить другие травмы и их характер. Главное, что в хоккее больше работы, повышается энергозатраность. А конкретно в работе с отдельным человеком особой разницы нет.

При этом необходимо понимать, что ни один спортсмен не сможет полностью сконцентрироваться на играх или тренировочном процессе, если в его семье кто-то нездоров. Эмоциональное состояние будет уже не то. Поэтому в порядке вещей, что в наши обязанности входит работа с родными и близкими игроков, тренерского штаба. Если посмотреть на примеры в Европе, то там это везде и давно принято. У нас — аналогично. Мы тоже помогаем. Если у человека проблемы со здоровьем у кого-то из членов семьи, то сразу звонят нам, просят, чтобы кого-то пригласили, подсказали и так далее.

Кстати, организация «Локомотив» включает в себя центр спортивной медицины с одноимённым названием. Он не является частью нашей структуры, но это профильный центр, работающий с травмами спортсменов. В нём проходят медосмотры все ярославские спортивные команды»», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.