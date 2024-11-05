Владимир Рудычев назвал момент из прошлого века, когда он захотел работать в «Локомотиве»

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев назвал момент из прошлого века, когда он захотел работать в ярославском клубе.

«В детстве я болел в футболе за киевское «Динамо», как, собственно говоря, и отец (улыбается), знал всех без исключения игроков, покупал футбольный альманах. А в хоккее — за киевский «Сокол». Но в основном смотрел только игры национальной сборной – сначала СССР, а затем России.

Помню, как поступил в ярославский медицинский университет, начал учиться. На начальном курсе посетил игру между ярославским «Торпедо» и ТПС — международный матч, на котором чествовали и поздравляли с днём рождения врача ярославцев Андрея Зимина. Это 1997 год, если не ошибаюсь, матч Евролиги, победили 3:1. «Торпедо» в тот сезон стало чемпионом России.

Вот как раз тогда и мелькнула у меня в голове мысль: «Вот здесь бы я работал!» На этом, впрочем, до шестого курса мысли закончились. После окончания вуза попросил ректора оставить меня на направлении «ЛФК и спортивная медицина». Сказал ему, что не буду работать в больнице, мне хочется себя проявить в спортивном направлении. Буквально через несколько месяцев появилась вакансия в волейбольной команде: врач-массажист. Ушёл туда на совмещение, через 10 месяцев стал врачом команды, помимо этого, стал врачом мужской молодёжной сборной России по волейболу. В итоге выиграли два чемпионата Европы и чемпионат мира с молодёжкой, а также чемпионат России Высшей лиги с клубом. Несколько ребят, с которыми работал — Соколов, Михайлов, Гранкин, Волков, Бережко, — позднее стали олимпийскими чемпионами Игр в Лондоне», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.