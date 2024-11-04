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«Именно такой лидер нам был необходим». Гернат — о приходе Радулова в «Локомотив»

«Именно такой лидер нам был необходим». Гернат — о приходе Радулова в «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Мартин Гернат оценил влияние на команду опытнейшего Александра Радулова, который пополнил состав ярославского клуба в прошедшее межсезонье.

— По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» смог усилиться?
— Конечно, появились ещё опытные игроки. Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Радулов и Фрейз, они помогают в каждом матче. Я рад, что они часть нашей команды.

— Радулов передаёт свою энергию всей команде?
— Когда лидер твоей команды в каждом матче выкладывается на 100%, он передаёт послание всем другим игрокам следовать его примеру. И нам только остаётся это делать. Он знает, как побеждать, как создавать топ-команду, и поэтому подталкивает каждого игрока к тому, чтобы он становился лучше. Именно такой лидер нам был необходим. Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день, — цитирует Герната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 38-летний Радулов провёл 22 матча, в которых набрал 14 очков — забросил девять шайб и отдал пять результативных передач.

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