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КХЛ определила лучших игроков девятой недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков девятой недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов девятой недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Максим Моторыгин («Динамо» Москва), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,50 и 98,25% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (1+4) очков в трёх матчах недели при общем показателе полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Джек Родевальд («Адмирал»), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах при общем показателе полезности «+4».

Лучшим новичком признан защитник «Лады» Магомед Шараканов, на счету которого 3 (1+2) очка в двух матчах недели.

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