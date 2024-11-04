Кожевников: дайте «Сибири» омский ресурс, и команда Епанчинцева будет в лидерах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что если бы в Новосибирске получили финансовые и кадровые ресурсы соседей из Омска, то «Сибирь» шла бы сейчас в лидерах КХЛ. На данный момент «Авангард» испытывает большие трудности и после 20 матчей располагается лишь на 10-м месте Восточной конференции. «Сибирь» занимает седьмое место на Востоке КХЛ.

«Представляю, с какой завистью смотрят на Омск из соседнего Новосибирска. Там у «Сибири» вообще нет фарм-клуба в ВХЛ, а «Сибирские Снайперы» в МХЛ – аутсайдеры даже Серебряного дивизиона, один разгром идёт за другим. В МХЛ Новосибирск на две головы ниже Казани, Магнитки, Омска, Екатеринбурга – всех своих главных соперников по КХЛ.

Тем не менее команда Вадима Епанчинцева ещё как-то ковыряется – за счёт ветеранов, легионеров и среднего звена, идёт заметно выше «Авангарда». Дайте «Сибири» омский ресурс, и команда Епанчинцева будет в лидерах!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.