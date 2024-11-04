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Динамо М – Торпедо. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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«Динамо» — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Динамо» — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 4 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ХК «Динамо»

Фото: ХК «Торпедо»

Матч «Динамо» — «Торпедо» 4 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Эта будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре между командами бело-голубые обыграли «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:2 по буллитам.

На данный момент «Динамо» провело 21 матч и занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» провело 22 игры и расположилось на восьмом месте Запада.

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