Сергей Толчинский не попал в заявку СКА на матч с «Куньлунем»

Пресс-служба СКА анонсировала состав на ближайший матч с «Куньлунем». В анонсированном составе петербургского клуба отсутствует нападающий Сергей Толчинский. Матч с китайским клубом пройдёт сегодня, 4 ноября, в Мытищах и начнётся в 17:00 мск.

В последнее время Толчинский перестал играть в большинстве СКА, не выходит в ключевые моменты матчей. Игровое время второго бомбардира команды образца прошлого сезона стремительно падает. В последних пяти матчах Толчинский не смог набрать ни одного очка.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 22 матча, в которых Толчинский набрал лишь шесть очков — забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.