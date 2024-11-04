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Сергей Толчинский не попал в заявку СКА на матч с «Куньлунем»

Сергей Толчинский не попал в заявку СКА на матч с «Куньлунем»
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Пресс-служба СКА анонсировала состав на ближайший матч с «Куньлунем». В анонсированном составе петербургского клуба отсутствует нападающий Сергей Толчинский. Матч с китайским клубом пройдёт сегодня, 4 ноября, в Мытищах и начнётся в 17:00 мск.

В последнее время Толчинский перестал играть в большинстве СКА, не выходит в ключевые моменты матчей. Игровое время второго бомбардира команды образца прошлого сезона стремительно падает. В последних пяти матчах Толчинский не смог набрать ни одного очка.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 22 матча, в которых Толчинский набрал лишь шесть очков — забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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