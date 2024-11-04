Голкипер СКА Павел Мойсевич показал новый шлем с изображением коня. 20-летний вратарь ещё не выступал в текущем сезоне КХЛ из-за травмы.

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист выступал в системе СКА. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ игрок провёл 13 встреч, одержал три победы с 94,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,25. «Вегас» выбрал белорусского голкипера на драфте НХЛ — 2024 под общим 83-м номером.

В текущем сезоне СКА провёл 23 матча и на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В ближайшем матче петербургский клуб встретится с «Куньлунем» 4 ноября в 17:00 мск.