«Русские и американцы доминируют в НХЛ». Бродо — о кризисе канадской вратарской школы

Легендарный канадский голкипер Мартин Бродо высказался о вратарской школе в Канаде и заявил о доминации русских и американских вратарей в НХЛ.

«Мы пережили период, когда сильных канадских вратарей было много – я, Патрик Руа, Роберто Луонго, Кэри Прайс. Сейчас я не так уверен в наших вратарях, и я не могу назвать причину этой ситуации. По какой-то причине мы не воспитываем сильных голкиперов, как раньше.

Американцы с Хеллебайком, Свейманом, Эттингером и русские с Бобровским и Василевским доминируют на этой позиции», – цитирует Бродо пресс-служба НХЛ.

Бродо предложил кандидатуру Джордана Биннингтона на место основного вратаря сборной Канады на Турнир четырёх наций.