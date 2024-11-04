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«Русские и американцы доминируют в НХЛ». Бродо — о кризисе канадской вратарской школы

«Русские и американцы доминируют в НХЛ». Бродо — о кризисе канадской вратарской школы
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Легендарный канадский голкипер Мартин Бродо высказался о вратарской школе в Канаде и заявил о доминации русских и американских вратарей в НХЛ.

«Мы пережили период, когда сильных канадских вратарей было много – я, Патрик Руа, Роберто Луонго, Кэри Прайс. Сейчас я не так уверен в наших вратарях, и я не могу назвать причину этой ситуации. По какой-то причине мы не воспитываем сильных голкиперов, как раньше.

Американцы с Хеллебайком, Свейманом, Эттингером и русские с Бобровским и Василевским доминируют на этой позиции», – цитирует Бродо пресс-служба НХЛ.

Бродо предложил кандидатуру Джордана Биннингтона на место основного вратаря сборной Канады на Турнир четырёх наций.

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