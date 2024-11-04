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Максим Сушинский назвал двух лучших тренеров КХЛ

Максим Сушинский назвал двух лучших тренеров КХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский назвал двух лучших тренеров Континентальной хоккейной лиги на данный момент. Он озвучил фамилии тренеров команд, возглавляющих свои конференции.

«Никитин – номер один. На протяжении многих лет он доказывает своё, гнёт свою палку. И это приносит результат. Кого бы я ещё выделил? Мне нравится Гру. Видно чёткую работу тренера, поэтому и идёт игра у «Трактора», – цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Никитин возглавляет ярославский «Локомотив» с 2021 года, с которым в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» в четырёх матчах. Бенуа Гру возглавил «Трактор» в прошедшее межсезонье.

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