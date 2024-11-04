КХЛ опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения текущего сезона

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения текущего сезона. Его возглавило сочетание форвардов «Торпедо» Артамонов – Летунов – Фирстов с 17 голами.
Полностью список выглядит следующим образом:
17 голов: Артамонов – Летунов – Фирстов («Торпедо»);
16 голов: Ильин – Аймурзин – Пилипенко («Северсталь»), Ремпал – Хмелевски – Тодд («Салават Юлаев»), Гусев – Уил – Пакетт («Динамо»)
14 голов: Берёзкин – Шалунов – Каюмов («Локомотив»), Глотов – Зыков – Грицюк (СКА), Чехович – Барак – Бучельников («Витязь»);
13 голов: Порядин – Морозов – Голдобин («Спартак»);
12 голов: Барабанов – Яшкин – Петан («Ак Барс»), Абрамов – Соркин – Полтапов (ЦСКА).