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КХЛ опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения текущего сезона

КХЛ опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения текущего сезона
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Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения текущего сезона. Его возглавило сочетание форвардов «Торпедо» Артамонов – Летунов – Фирстов с 17 голами.

Полностью список выглядит следующим образом:

17 голов: Артамонов – Летунов – Фирстов («Торпедо»);

16 голов: Ильин – Аймурзин – Пилипенко («Северсталь»), Ремпал – Хмелевски – Тодд («Салават Юлаев»), Гусев – Уил – Пакетт («Динамо»)

14 голов: Берёзкин – Шалунов – Каюмов («Локомотив»), Глотов – Зыков – Грицюк (СКА), Чехович – Барак – Бучельников («Витязь»);

13 голов: Порядин – Морозов – Голдобин («Спартак»);

12 голов: Барабанов – Яшкин – Петан («Ак Барс»), Абрамов – Соркин – Полтапов (ЦСКА).

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