Капитан «Анахайма» Радко Гудас впервые за долгое время сбрил густую бороду. Ранее 34-летний чешский защитник говорил, что не брился полностью уже много лет. В плей-офф сезона-2022/2023 Гудас в составе «Флориды» дошёл до финала Кубка Стэнли и заявил, что борода уже мешала ему принимать пищу.

Фото: ХК «Анахайм»

Радко Гудас провёл в «Анахайме» один полноценный сезон, набрав 18 (6+12) очков в 66 матчах регулярки. Гудас стал новым капитаном клуба в прошедшее межсезонье со времён Райана Гецлафа — тот завершил карьеру по окончании сезона-2021/2022.

В текущем сезоне на счету чешского ветерана 11 матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».