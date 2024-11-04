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Капитан «Анахайма» Радко Гудас впервые за долгое время сбрил густую бороду

Капитан «Анахайма» Радко Гудас впервые за долгое время сбрил густую бороду
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Капитан «Анахайма» Радко Гудас впервые за долгое время сбрил густую бороду. Ранее 34-летний чешский защитник говорил, что не брился полностью уже много лет. В плей-офф сезона-2022/2023 Гудас в составе «Флориды» дошёл до финала Кубка Стэнли и заявил, что борода уже мешала ему принимать пищу.

Фото: ХК «Анахайм»

Радко Гудас провёл в «Анахайме» один полноценный сезон, набрав 18 (6+12) очков в 66 матчах регулярки. Гудас стал новым капитаном клуба в прошедшее межсезонье со времён Райана Гецлафа — тот завершил карьеру по окончании сезона-2021/2022.

В текущем сезоне на счету чешского ветерана 11 матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».

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