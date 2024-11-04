«Барыс» расторг контракт с нападающим Уэйдом Эллисоном. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации.

27-летний канадский форвард в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы с 16 минутами штрафа. В середине октября форвард был помещён в список травмированных.

Напомним, «Барыс» после очередной смены главного тренера на Галыма Мамбеталиева решил расторгнуть контракты с большинством легионеров. На данный момент казахстанский клуб провёл 21 матч и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.