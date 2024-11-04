Нападающий «Салавата» объяснил, почему в КХЛ стало меньше драк

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о драках в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Сейчас уже нет такого, чтобы предлагали подраться. Бывают, конечно, разные истории. Два человека, недовольные друг другом, решили выяснить отношения. Но чтобы кто-то ездил на протяжении всего матча и говорил: «Давай-давай» — такого нет. Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей», — приводит слова Шарова Legalbet.

Нападающий в текущем сезоне набрал 13 очков в 19 матчах. Он забросил четыре шайбы и сделал девять голевых передач.

Напомним, 3 ноября во время матча «Барыс» — «Нефтехимик» хоккеисты устроили драку на льду, а после подали друг другу руки.