Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М – Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата» объяснил, почему в КХЛ стало меньше драк

Нападающий «Салавата» объяснил, почему в КХЛ стало меньше драк
Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о драках в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Сейчас уже нет такого, чтобы предлагали подраться. Бывают, конечно, разные истории. Два человека, недовольные друг другом, решили выяснить отношения. Но чтобы кто-то ездил на протяжении всего матча и говорил: «Давай-давай» — такого нет. Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей», — приводит слова Шарова Legalbet.

Нападающий в текущем сезоне набрал 13 очков в 19 матчах. Он забросил четыре шайбы и сделал девять голевых передач.

Напомним, 3 ноября во время матча «Барыс» — «Нефтехимик» хоккеисты устроили драку на льду, а после подали друг другу руки.

Материалы по теме
Видео
«Вершина хоккея». Spittin' Chicklets отреагировал на драку в матче «Барыс» — «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android