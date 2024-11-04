ХК «Торпедо» выйдет на лёд в праздничной форме в честь Дня народного единства
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Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода появится на льду в матче с московским «Динамо» в праздничных джерси в честь Дня народного единства. Об этом команда рассказала в своём официальном телеграм-канале. Матч пройдёт в Москве, начнётся в 17:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
2 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5) 1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4) 1:2 Свечников – 11:43 (4x5) 2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)
«В Москве всё готово к приезду нашей команды, которая сегодня сыграет в специальных майках, посвящённых празднику Дня Народного Единства!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.
Фото: ХК «Торпедо»
Фото: ХК «Торпедо»
Фото: ХК «Торпедо»
Сейчас «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22 матчах.
В первой игре между командами бело-голубые обошли «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:2 по буллитам.
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