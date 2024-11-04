ХК «Торпедо» выйдет на лёд в праздничной форме в честь Дня народного единства

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода появится на льду в матче с московским «Динамо» в праздничных джерси в честь Дня народного единства. Об этом команда рассказала в своём официальном телеграм-канале. Матч пройдёт в Москве, начнётся в 17:00 мск.

«В Москве всё готово к приезду нашей команды, которая сегодня сыграет в специальных майках, посвящённых празднику Дня Народного Единства!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

Сейчас «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22 матчах.

В первой игре между командами бело-голубые обошли «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:2 по буллитам.