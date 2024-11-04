Герин заявил, что в США готовы выставить несколько команд на Турнир четырёх наций

Генменеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин сказал, что в США были бы готовы выставить на Турнир четырёх наций несколько команд.

«Глубина состава невероятная. И это то, о чём мы всё время говорили про Канаду. Они могут выставить две команды.

Ну, мы сами находимся на той стадии, когда могли бы выставить несколько команд, которые действительно хороши. Это невероятно», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Турнир-2025 получил название 4 Nations Face-Off, на нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки. Команды соберутся за два дня до старта — 10 и 11 февраля отведены на тренировки.