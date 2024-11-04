Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М – Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев назвал историю со сбежавшим игроком «Сочи» продолжением «дела Федотова»

Плющев назвал историю со сбежавшим игроком «Сочи» продолжением «дела Федотова»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев высказался о ситуации со сбежавшим игроком «Сочи» Михалом Криштофом, сравнив её с историей Ивана Федотова.

— Вас такая история удивила?
— Ничуть. Она является продолжением «дела Федотова».

Говорил о том, что нас гарантированно будут ждать такие события еще год с лишним назад, когда заварилась каша с вратарем ЦСКА. Тогда ИИХФ, отреагировав на два контракта — с «Филадельфией» и ЦСКА, дисквалифицировала вратаря до 1 января.

Вместо того, чтобы согласиться с этим в общем-то мягким решением и дать время Федотову после армии спокойно набрать форму к Новому году, мы на ровном месте устроили эту возню с ИИХФ. Как итог — совершенно не нужный конфликт с ИИХФ и мифическая независимость от этой организации, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, Криштоф уехал играть в Швейцарию, покинув расположение «Сочи» при действующем контракте. ИИХФ заявила, что претензий к клубу из Швейцарии у них нет, поскольку КХЛ больше никак не связана с ФХР.

В 2023 году Иван Федотов подписал соглашение с ЦСКА при действующем контракте с «Филадельфией». Тогда ИИХФ дисквалифицировал вратаря на четыре месяца за нарушение, а московскому клубу запретил международные трансферы на год.

Материалы по теме
Владимир Плющев оценил проведение Турнира четырёх наций без сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android