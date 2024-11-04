Плющев назвал историю со сбежавшим игроком «Сочи» продолжением «дела Федотова»

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев высказался о ситуации со сбежавшим игроком «Сочи» Михалом Криштофом, сравнив её с историей Ивана Федотова.

— Вас такая история удивила?

— Ничуть. Она является продолжением «дела Федотова».

Говорил о том, что нас гарантированно будут ждать такие события еще год с лишним назад, когда заварилась каша с вратарем ЦСКА. Тогда ИИХФ, отреагировав на два контракта — с «Филадельфией» и ЦСКА, дисквалифицировала вратаря до 1 января.

Вместо того, чтобы согласиться с этим в общем-то мягким решением и дать время Федотову после армии спокойно набрать форму к Новому году, мы на ровном месте устроили эту возню с ИИХФ. Как итог — совершенно не нужный конфликт с ИИХФ и мифическая независимость от этой организации, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, Криштоф уехал играть в Швейцарию, покинув расположение «Сочи» при действующем контракте. ИИХФ заявила, что претензий к клубу из Швейцарии у них нет, поскольку КХЛ больше никак не связана с ФХР.

В 2023 году Иван Федотов подписал соглашение с ЦСКА при действующем контракте с «Филадельфией». Тогда ИИХФ дисквалифицировал вратаря на четыре месяца за нарушение, а московскому клубу запретил международные трансферы на год.