Главный тренер «Торпедо» оценил новую форму команды на матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о праздничных джерси нижегородцев. Команда играет в них в матче с московским «Динамо», который в эти минуты проходит в Москве. К концу первого периода счёт уже 2:2.

«Хороший знак, что дизайнеры поработали. Привлекательная форма, надеюсь, повлечёт за собой привлекательную игру. Большой день, 12 тыс. человек на игре, всё продано, надеюсь, порадуем сегодня болельщиков, которых будет много», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Сейчас «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22 матчах.