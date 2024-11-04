Главный тренер «Торпедо» оценил новую форму команды на матче с московским «Динамо»
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о праздничных джерси нижегородцев. Команда играет в них в матче с московским «Динамо», который в эти минуты проходит в Москве. К концу первого периода счёт уже 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
4 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5) 1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4) 1:2 Свечников – 11:43 (4x5) 2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5) 3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4) 3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4) 4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5) 4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)
«Хороший знак, что дизайнеры поработали. Привлекательная форма, надеюсь, повлечёт за собой привлекательную игру. Большой день, 12 тыс. человек на игре, всё продано, надеюсь, порадуем сегодня болельщиков, которых будет много», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».
Сейчас «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
18:39
-
18:01
-
17:49
-
17:30
-
17:01
-
16:43
-
16:24
-
16:02
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:31
-
08:12
-
08:10