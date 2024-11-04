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«Торпедо» как раненый зверь». Рашевский — об игре с нижегородцами в первом периоде

«Торпедо» как раненый зверь». Рашевский — об игре с нижегородцами в первом периоде
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал стартовый отрезок игры в матче с «Торпедо», который в эти минуты проходит в Москве. К концу первого периода счёт был равным — 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
4 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5)     1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4)     1:2 Свечников – 11:43 (4x5)     2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)     3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4)     3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4)     4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5)     4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)    

— Очень яркий и активный хоккей в первом периоде команды показали. Как он твоими глазами выглядел?
— Высокие скорости, соперник, можно сказать, как раненый зверь — у них последние игры не очень удачные, мы ждали, что они начнут очень активно, у них будет двойная мотивация — поэтому и такой напряжённый первый период, — приводит слова Рашевского телеграм-канал московского клуба.

Отметим, Дмитрий Рашевский в этой игре отметился набранными очками, ему удалось на 13-й минуте забросить шайбу в ворота, сравняв счёт (2:2).

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