«Торпедо» как раненый зверь». Рашевский — об игре с нижегородцами в первом периоде

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал стартовый отрезок игры в матче с «Торпедо», который в эти минуты проходит в Москве. К концу первого периода счёт был равным — 2:2.

— Очень яркий и активный хоккей в первом периоде команды показали. Как он твоими глазами выглядел?

— Высокие скорости, соперник, можно сказать, как раненый зверь — у них последние игры не очень удачные, мы ждали, что они начнут очень активно, у них будет двойная мотивация — поэтому и такой напряжённый первый период, — приводит слова Рашевского телеграм-канал московского клуба.

Отметим, Дмитрий Рашевский в этой игре отметился набранными очками, ему удалось на 13-й минуте забросить шайбу в ворота, сравняв счёт (2:2).