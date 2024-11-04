«Торпедо» одолело московское «Динамо» благодаря голу Мисникова в буллитной серии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Евгений Свечников, оформивший дубль, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Мисников. За «Динамо» забили Джордан Уил, оформивший дубль, Никита Гусев, Дмитрий Рашевский.

Нижегородцы прервали серию пяти неудачных матчей в КХЛ, обыграв московскую команду.