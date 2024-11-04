«Торпедо» одолело московское «Динамо» благодаря голу Мисникова в буллитной серии
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в буллитной серии.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5) 1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4) 1:2 Свечников – 11:43 (4x5) 2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5) 3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4) 3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4) 4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5) 4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5) 4:5 Мисников – 65:00
В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Евгений Свечников, оформивший дубль, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Мисников. За «Динамо» забили Джордан Уил, оформивший дубль, Никита Гусев, Дмитрий Рашевский.
Нижегородцы прервали серию пяти неудачных матчей в КХЛ, обыграв московскую команду.
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