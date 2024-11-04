Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское Динамо — Торпедо, результат матча 4 ноября 2024, счет 4:5 Б, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» одолело московское «Динамо» благодаря голу Мисникова в буллитной серии
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5)     1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4)     1:2 Свечников – 11:43 (4x5)     2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)     3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4)     3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4)     4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5)     4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)     4:5 Мисников – 65:00    

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Евгений Свечников, оформивший дубль, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Мисников. За «Динамо» забили Джордан Уил, оформивший дубль, Никита Гусев, Дмитрий Рашевский.

Нижегородцы прервали серию пяти неудачных матчей в КХЛ, обыграв московскую команду.

Материалы по теме
Русский форвард зажигает в «Вегасе». И как Дорофеева просмотрели в КХЛ?
Русский форвард зажигает в «Вегасе». И как Дорофеева просмотрели в КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android