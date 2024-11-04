Быков уверен, что Александр Овечкин не чувствует давления из-за погони за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высказался о моральном состоянии Александра Овечкина из-за погони за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Команда нашла определённый баланс, чтобы показывать игру, которая даёт результат и приносит самим хоккеистам удовольствие. Плюс мотивация как у всего коллектива, так и у Александра, в частности. У таких клубов хорошие скауты и источники информации, поэтому удалось найти Протаса. Они выявляют необходимые для них качества, в данном случае — нашли подходящего хоккеиста под Овечкина. Это взаимная польза — как для молодого игрока, так и для опытного. Что касается давления на Александра, мы говорим не о 15-летнем мальчике, которому это могло бы вскружить голову. Не думаю, что вся эта ситуация каким-то образом мешает Овечкина. Хоккеисты такого уровня и опыта сконцентрированы на своей игре, прежде всего», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в текущем сезоне НХЛ на счету Овечкина семь шайб и семь результативных передач в 11 матчах за «Вашингтон».

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб.