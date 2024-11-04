«Куньлунь» вырвал победу у СКА в овертайме, у петербуржцев — третье поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались петербургский СКА и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

В составе СКА заброшенной шайбой отметился Иван Выдренков. За «Куньлунь» забили Хадсон Элинюк, Рурк Шартье.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 24 матча. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков после 23 игр.

Для петербуржцев это третье поражение подряд после серии побед в семи матчах.