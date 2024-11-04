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Куньлунь Ред Стар — СКА, результат матча 4 ноября 2024, счет 2:1 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» вырвал победу у СКА в овертайме, у петербуржцев — третье поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались петербургский СКА и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

В составе СКА заброшенной шайбой отметился Иван Выдренков. За «Куньлунь» забили Хадсон Элинюк, Рурк Шартье.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 24 матча. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков после 23 игр.

Для петербуржцев это третье поражение подряд после серии побед в семи матчах.

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