«Спартак» второй раз подряд обыграл «Сочи» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Андрей Миронов, Даниэль Усманов. За «Сочи» забил Артур Тянулин.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 31 очко после 23 игр.

Для команды из Сочи это четвёртое поражение подряд. В матче 2 ноября команда всухую проиграла московским соперникам.