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Сочи — Спартак, результат матча 4 ноября 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Спартак» второй раз подряд обыграл «Сочи» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Мальцев, Ружичка) – 28:36 (5x5)     0:2 Миронов – 41:03 (5x5)     0:3 Усманов (Ружичка, Рубцов) – 44:22 (5x4)     1:3 Тянулин (Тимашов) – 59:01 (5x5)    

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Андрей Миронов, Даниэль Усманов. За «Сочи» забил Артур Тянулин.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 31 очко после 23 игр.

Для команды из Сочи это четвёртое поражение подряд. В матче 2 ноября команда всухую проиграла московским соперникам.

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