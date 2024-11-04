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Главный тренер «Куньлуня» Кравец прокомментировал победу в матче со СКА

Главный тренер «Куньлуня» Кравец прокомментировал победу в матче со СКА
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец оценил победу над СКА в овертайме (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

«Хорошая победа, радостная. Против серьёзного соперника, который идёт вверху таблицы. Плюс после матча с «Северсталью» хотели доказать, что готовы играть со всеми и можем побеждать любую команду. Нужно было много усилий со стороны вратаря и всей команды. Выполнили установку, играли правильно, по плану, который обсуждали на собрании. Это самое главное — что ребята умеют делать свою работу, просто нужно делать её каждый день. Победы поднимают настроение всегда, тем более над таким соперником, как СКА. Дальше нужно опять выходить, доказывать. Только работая каждый день, мы сможем добиться нашей цели», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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