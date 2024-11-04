Кудашов — о 4:5 Б в матче с «Торпедо»: такие матчи надо выигрывать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил матч с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда уступила в буллитной серии нижегородцам (4:5).
«Думаю, всем понравилась атмосфера на сегодняшнем матче. Что не понравилось? Не понравилось, что такие встречи надо выигрывать, доводить их до победы, дорабатывать в каждом микроэпизоде.
Мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от своей игры. Мне не показалось, что «Торпедо» затащило нас в свой хоккей. Это для вас мы легко пропускали. А на самом деле это сложно. Кагарлицкий хорошо спрятал клюшку и вовремя её вытащил. Но про недоработки в обороне я уже сказал.
У нас было пять дней паузы. Между играми — по четыре-пять дней паузы. Тут нет большой нагрузки на Моторыгина. Можно играть подряд, но с перерывами между матчами. Я не вижу тут никакой проблемы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 ноября 2024
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