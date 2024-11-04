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Кудашов — о 4:5 Б в матче с «Торпедо»: такие матчи надо выигрывать

Кудашов — о 4:5 Б в матче с «Торпедо»: такие матчи надо выигрывать
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил матч с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда уступила в буллитной серии нижегородцам (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5)     1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4)     1:2 Свечников – 11:43 (4x5)     2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)     3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4)     3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4)     4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5)     4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)     4:5 Мисников – 65:00    

«Думаю, всем понравилась атмосфера на сегодняшнем матче. Что не понравилось? Не понравилось, что такие встречи надо выигрывать, доводить их до победы, дорабатывать в каждом микроэпизоде.

Мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от своей игры. Мне не показалось, что «Торпедо» затащило нас в свой хоккей. Это для вас мы легко пропускали. А на самом деле это сложно. Кагарлицкий хорошо спрятал клюшку и вовремя её вытащил. Но про недоработки в обороне я уже сказал.

У нас было пять дней паузы. Между играми — по четыре-пять дней паузы. Тут нет большой нагрузки на Моторыгина. Можно играть подряд, но с перерывами между матчами. Я не вижу тут никакой проблемы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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