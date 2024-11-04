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Главный тренер СКА Ротенберг высказался о поражении от «Куньлуня»

Главный тренер СКА Ротенберг высказался о поражении от «Куньлуня»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал матч с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025. Петербуржцы уступили в овертайме со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

«Хочу отметить трибуны, было много болельщиков в Мытищах, это радует. Мы в прошлый раз обсуждали этот вопрос, что было маловато болельщиков. Сегодня очень много детей было, приехали детские школы, из Академии СКА тоже были дети. Спасибо гостевому сектору, они нам здорово помогали.

Что касается игры, то начали хорошо, первые восемь минут играли по заданию. Заигрались в атаке, потеря нашего лучшего нападающего, контратака, соперник забил. Дальше навязывали свою игру, во втором и третьем периоде были у нас неправильные удаления, дисциплина нас сегодня подвела. В третьем периоде создали много моментов, и большинство надо было забивать самим.

Вырвали одно очко, это тоже дорогого стоит. Каждое очко на вес золота. Далеко не наша лучшая игра, но никого не обвиняем, персоналии обсуждать не будем, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для команды из Санкт-Петербурга это третье поражение подряд.

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