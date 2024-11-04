Черкас: СКА набрал очки в 8 матчах из 10. О каком кризисе можно говорить?

Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги матча СКА с «Куньлунем» в Мытищах. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ, петербургская команда уступила в овертайме со счётом 1:2.

«О каком кризисе можно говорить, если СКА в 8 матчах из 10 последних набрал очки? Бывают игры, как в Мытищах, когда голы даются с большим трудом, когда вратарь соперника творит чудеса. В игре с «Куньлунем» после травмы вернулся Марат Хайруллин, по которому все болельщики очень скучали, и сразу сделал отличную голевую передачу. Впервые с весны в официальном матче появился Павел Мойсевич и сыграл очень достойно. Вообще смешат разговоры о кризисах. Пару недель назад петербуржцы забивали по восемь голов, наши многочисленные эксперты говорили, что СКА рано вышел на пик. Сейчас СКА чуть сбавил обороты, тут же появляются люди, которые кричат о кризисе. Чемпионат длинный, нужно спокойно относиться и к сериям побед, и к неудачам, всё равно плей-офф расставит всё на свои места», — рассказал Черкас «Чемпионату».