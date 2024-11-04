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Черкас: СКА набрал очки в 8 матчах из 10. О каком кризисе можно говорить?

Черкас: СКА набрал очки в 8 матчах из 10. О каком кризисе можно говорить?
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги матча СКА с «Куньлунем» в Мытищах. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ, петербургская команда уступила в овертайме со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

«О каком кризисе можно говорить, если СКА в 8 матчах из 10 последних набрал очки? Бывают игры, как в Мытищах, когда голы даются с большим трудом, когда вратарь соперника творит чудеса. В игре с «Куньлунем» после травмы вернулся Марат Хайруллин, по которому все болельщики очень скучали, и сразу сделал отличную голевую передачу. Впервые с весны в официальном матче появился Павел Мойсевич и сыграл очень достойно. Вообще смешат разговоры о кризисах. Пару недель назад петербуржцы забивали по восемь голов, наши многочисленные эксперты говорили, что СКА рано вышел на пик. Сейчас СКА чуть сбавил обороты, тут же появляются люди, которые кричат о кризисе. Чемпионат длинный, нужно спокойно относиться и к сериям побед, и к неудачам, всё равно плей-офф расставит всё на свои места», — рассказал Черкас «Чемпионату».

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