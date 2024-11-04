Ларионов: не побоюсь громких слов — это хоккей, который возвращает людей на трибуны

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче с московским «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ, в котором нижегородская команда вырвала победу в овертайме (5:4).
«Начать надо с того, что хочу поблагодарить соперника за хороший хоккей. Хочу поблагодарить абсолютно каждого игрока нашей команды и тех людей, которые были сегодня на стадионе и смотрели игру по телевизору. Не побоюсь сказать громких слов: это хоккей, который возвращает людей на трибуны и приводит новых детей в этот вид спорта.
Всё то, чем интересен хоккей, вы увидели в сегодняшнем матче. Интрига, голы, режиссура. Всё то, что радует глаз, и то, что радует людей, которые сегодня были на матче. Конечно, горжусь ребятами, которые нашли в себе силы и выиграли сложный матч. Так рождается коллектив. Так рождаются герои. Все, кто играл сегодня и кто не играл, — это единая часть коллектива. Все они приложили свои усилия для сегодняшнего результата», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Победив, «Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений в КХЛ.
- 4 ноября 2024
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