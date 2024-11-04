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Ларионов: не побоюсь громких слов — это хоккей, который возвращает людей на трибуны

Ларионов: не побоюсь громких слов — это хоккей, который возвращает людей на трибуны
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче с московским «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ, в котором нижегородская команда вырвала победу в овертайме (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5)     1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4)     1:2 Свечников – 11:43 (4x5)     2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)     3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4)     3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4)     4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5)     4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)     4:5 Мисников – 65:00    

«Начать надо с того, что хочу поблагодарить соперника за хороший хоккей. Хочу поблагодарить абсолютно каждого игрока нашей команды и тех людей, которые были сегодня на стадионе и смотрели игру по телевизору. Не побоюсь сказать громких слов: это хоккей, который возвращает людей на трибуны и приводит новых детей в этот вид спорта.

Всё то, чем интересен хоккей, вы увидели в сегодняшнем матче. Интрига, голы, режиссура. Всё то, что радует глаз, и то, что радует людей, которые сегодня были на матче. Конечно, горжусь ребятами, которые нашли в себе силы и выиграли сложный матч. Так рождается коллектив. Так рождаются герои. Все, кто играл сегодня и кто не играл, — это единая часть коллектива. Все они приложили свои усилия для сегодняшнего результата», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Победив, «Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений в КХЛ.

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