Свечников ярко праздновал гол, Уил раздавал автографы. Фото с матча «Динамо» — «Торпедо»

4 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». «Торпедо» одержало победу со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Евгений Свечников, оформивший дубль, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Мисников. За «Динамо» забили Джордан Уил, оформивший дубль, Никита Гусев, Дмитрий Рашевский.

Лучшие снимки с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.