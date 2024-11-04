Р. Ротенберг: ещё раз попросил Деанджело и Кузнецова не общаться с судьями

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему просил хоккеистов Евгения Кузнецова и Тони Деанджело не общаться с судьями во время матча. 4 ноября в рамках игры регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Куньлуню» (1:2 ОТ).

«В овертайме допустили ошибки, потом вбрасывание в нашей зоне, Миша Воробьёв как-то расстроился в моменте. Считаю, нашим игрокам надо быть сильнее этого, не искать справедливость, а просто играть в хоккей. Советую нашим игрокам с судьями вообще не разговаривать, нет смысла терять эмоции и концентрацию. Обсудили это в раздевалке после Уфы, обсудили сегодня. Разговоры с судьями беру на себя, плюс у нас есть капитан. Если надо, какие-то вопросы проговорим, у нас хорошая коммуникация. Были какие-то споры со стороны наших игроков, я перед судьями извинился во время игры. Если наши игроки позволяют себе некорректное поведение, просим, чтобы судьи так не реагировали, это эмоции. Здесь задача, чтобы был яркий хоккей, чтобы игроки оставались на поле.

Чем меньше мы общаемся с судьями, тем лучше для нас самих. Была ситуация с Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но тот хотел его удалить до конца. Я извинился перед судьёй, сказал, что это эмоции. Плюс есть же языковой барьер. Тони пока не выучил русский. Не знаю, что Тони сказал, но ещё раз попросил его и Евгения Кузнецова не общаться с судьями. У них другой менталитет. В Северной Америке постоянно идёт общение судей с игроками, Женя Кузнецов привык с ними общаться, бывает, шутит с ними. Но если у нас нет таких традиций, нужно просто концентрироваться на хоккее. Невозможно помочь команде из штрафбокса. Нужно убрать удаления и уважать культуру нашей лиги, не общаться с судьями. Судья сегодня подъехал, объяснил, мы пообщались очень вежливо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в предыдущем матче с «Салаватом» 2 ноября Кузнецов получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за неспортивное поведение и оскорбление судей.