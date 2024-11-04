Р. Ротенберг: СКА после Уфы повторно не сдал экзамен. В следующий раз мы его сдадим

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре команды в матче с «Куньлунем», который прошёл в рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября. СКА уступил пекинской команде 1:2 ОТ.

«Понимаю судей, они тоже люди и не хотят высказываний в свою сторону. Обещаю, что мы перестаём общаться с судьями, только когда надо. Мы с большим уважением к судьям, у нас хорошая коммуникация. Мы только занимаемся своим делом, играем в хоккей, это наш подход со следующей игры.

Нельзя расстраиваться, искать справедливость. Мы с Мишей Воробьёвым обсудили. Была подсечка в первом периоде, судья не видел, такое бывает, это человеческий фактор. Пока он лежал, пытался апеллировать к судейству, человек вышел «в ноль». Хорошо, что здорово сыграл наш вратарь. И такая же ситуация в овертайме на вбрасывании. Он просто лежит, его держит человек, он пытается апеллировать к судье, но какой в этом смысл? Надо в хоккей играть, что бы ни происходило. Надо играть до конца.

Мы получили урок в Уфе, что надо концентрироваться на хоккее, и сегодня повторно не сдали этот экзамен. В следующий раз мы его сдадим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.