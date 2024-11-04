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Готовец: не скажу, что «Торпедо» сильно отличается от других. Ко всем можно подстроиться

Готовец: не скажу, что «Торпедо» сильно отличается от других. Ко всем можно подстроиться
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец назвал причину поражения от «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:5 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5)     1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4)     1:2 Свечников – 11:43 (4x5)     2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)     3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4)     3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4)     4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5)     4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)     4:5 Мисников – 65:00    

«Может быть, «Торпедо» чуть и затянуло нас в свою игру, но в то же время они и сами играют в игровой хоккей и дают выступать сопернику. Поэтому как у них было много опасных моментов, так и у нас было много шансов, потому и такая результативность. Сегодня нас подвели удаления — в меньшинстве пропустили два гола. Если это убрать, то и счёт был бы немного другой.

Я бы не сказал, что «Торпедо» сильно отличается от других команд КХЛ. У каждой команды есть свой определённый стиль, и ты под всех подстраиваешься. Это касается и матчей с «Торпедо». Как защитник, ты уже знаешь тенденции и понимаешь, что ожидать от их игроков. Поэтому ко всем можно подстроиться.

Хотелось бы верить, что кризис остался позади. Но в то же время нам есть над чем работать. Впереди большая часть сезона, и нам нужно продолжать работать, а не быть удовлетворёнными текущей серией с очками», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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