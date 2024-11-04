Готовец: не скажу, что «Торпедо» сильно отличается от других. Ко всем можно подстроиться

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец назвал причину поражения от «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:5 Б.
«Может быть, «Торпедо» чуть и затянуло нас в свою игру, но в то же время они и сами играют в игровой хоккей и дают выступать сопернику. Поэтому как у них было много опасных моментов, так и у нас было много шансов, потому и такая результативность. Сегодня нас подвели удаления — в меньшинстве пропустили два гола. Если это убрать, то и счёт был бы немного другой.
Я бы не сказал, что «Торпедо» сильно отличается от других команд КХЛ. У каждой команды есть свой определённый стиль, и ты под всех подстраиваешься. Это касается и матчей с «Торпедо». Как защитник, ты уже знаешь тенденции и понимаешь, что ожидать от их игроков. Поэтому ко всем можно подстроиться.
Хотелось бы верить, что кризис остался позади. Но в то же время нам есть над чем работать. Впереди большая часть сезона, и нам нужно продолжать работать, а не быть удовлетворёнными текущей серией с очками», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 4 ноября 2024
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