Главный тренер СКА Ротенберг оценил прогресс «Куньлуня» в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал пекинский «Куньлунь» мастеровитой командой. 4 ноября в матче в рамках чемпионата КХЛ петербуржцы уступили «Куньлуню» со счётом 1:2 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5) 1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5) 2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)
— Оцените прогресс «Куньлуня»?
— Мы сконцентрированы на своей игре. Разбираем каждого соперника, команда здорово строится в средней зоне, выступает в обороне и ждёт контратак. Хорошая команда, мастеровитые ребята, много канадцев, есть Якупов. Не просто так он был первым номером драфта. В КХЛ нет слабых команд. Понимаем, что эта команда, играя дисциплинированно, может спокойно выйти в плей-офф, как и любая другая команда КХЛ, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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