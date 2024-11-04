Главный тренер СКА Ротенберг оценил прогресс «Куньлуня» в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал пекинский «Куньлунь» мастеровитой командой. 4 ноября в матче в рамках чемпионата КХЛ петербуржцы уступили «Куньлуню» со счётом 1:2 ОТ.

— Оцените прогресс «Куньлуня»?

— Мы сконцентрированы на своей игре. Разбираем каждого соперника, команда здорово строится в средней зоне, выступает в обороне и ждёт контратак. Хорошая команда, мастеровитые ребята, много канадцев, есть Якупов. Не просто так он был первым номером драфта. В КХЛ нет слабых команд. Понимаем, что эта команда, играя дисциплинированно, может спокойно выйти в плей-офф, как и любая другая команда КХЛ, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.