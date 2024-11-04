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Овечкин был признан первой звездой недели НХЛ, у него девять очков в четырёх матчах

Овечкин был признан первой звездой недели НХЛ, у него девять очков в четырёх матчах
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Российский хоккеист Александр Овечкин был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). У него 9 (5+4) очков в четырёх последних матчах «Вашингтона».

Он стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 3+ очка в двух матчах подряд среди хоккеистов в возрасте 39 лет и старше.

С начала сезона НХЛ у Овечкина 14 очков в 11 матчах за «Вашингтон». Александр смог забросить семь шайб и сделать семь голевых передач.

Отметим, что до рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 34 раза.

Второй звездой недели в НХЛ стал Мартин Нечас из «Каролины», третьей — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

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