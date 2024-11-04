Игорь Ларионов объяснил, что происходит с результатами «Торпедо» в этом сезоне КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результативность нижегородской команды в сезоне-2024/2025 в КХЛ. 4 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо»обыграло московское «Динамо» со счётом 5:4 Б.

— На старте сезона «Торпедо» выступало неудачно, потом был сумасшедший выезд по Дальнему Востоку, который запустил удачную серию, а потом снова серия неудач, и вот сегодня ярчайшая победа. Почему «Торпедо» так нестабильно в этом сезоне?

— Вы сказали слово «нестабильность». И это то слово, которое я сегодня несколько раз сказал команде перед игрой, потому что суть нашей игры и суть того понимания, что такое команда, и те стандарты, которые мы ставим, заключаются в стабильности. Это не простая линия в плане того, что ты пытаешься сделать из невозможного возможное, потому что у нас много ребят, которые не выигрывали больших вещей в своих карьерах. Они не выигрывали больших трофеев и больших кубков. Поэтому в этом плане ты не хочешь слишком низко опускаться и слишком высоко подниматься в плане эмоций.

Когда мы говорим о тех волнах – победы, поражения, победы, поражения – которые происходят сериями, то это естественно вызывает разочарование. Это разочаровывает нас и разочаровывает наших болельщиков. Но в первую очередь, конечно, это разочаровывает нас, потому что мы пытаемся вселить в этих ребят уверенность и веру в то, что неважно, с кем мы играем, а важно то, как мы играем. Но это требует огромного посвящения в игру, огромной самоотдачи и огромной самодисциплины. Этот компонент пока у нас не находится на нужном уровне. Но такие матчи, как сегодня, дают возможность надеяться в то, что мы будем это делать.

Мы будем ротировать состав и будем давать возможность играть ребятам, которые посвежее. Причём делать это смело, потому что на длинной дистанции нужно чувствовать нерв и ту усталость, которая есть у ребят. Мы хотим дойти туда, куда мы стремимся. Это к стабильности. И пониманию того, что в любом матче, который у нас на пути, мы решаем исход, доминируем и играем первым номером. В этом плане должна быть очень сильная внутренняя уверенность в то, что важно придерживаться своей линии в матче с любым соперником. Это должно выражаться на льду, потому что там решается многое. Та стабильность, о которой вы начали разговор, ещё далека о той, что мы хотим видеть. Но мы к этому придём», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.