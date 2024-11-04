«Витязь» одержал уверенную победу над минским «Динамо» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Витязь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Витязь» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Готье – 30:02 (5x4) 1:1 Энас (Гросс) – 32:43 (5x5) 1:2 Чивилёв – 48:25 (5x5) 1:3 Калинин (Цицюра, Бусыгин) – 52:18 (5x4) 1:4 Бучельников – 57:50 (en)
В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Сэм Энас. За «Витязь» забили Фредерик Готье, Андрей Чивилёв, Сергей Калинин, Дмитрий Бучельников.
Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Витязь» располагается на девятой строчке, заработав 23 очка после 23 игр.
Для команды из Балашихи это первая победа за последние три матча.
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