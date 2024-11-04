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Валерий Ничушкин допущен к тренировкам вместе с «Колорадо»

Валерий Ничушкин допущен к тренировкам вместе с «Колорадо»
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Российский хоккеист Валерий Ничушкин допущен к тренировкам вместе с командой «Колорадо Эвеланш». Об этом клуб сообщил в соцсетях.

«Валерий Ничушкин допущен к тренировкам с командой. Он остаётся на третьем этапе Программы помощи игрокам ассоциации игроков НХЛ», — написала пресс-служба североамериканского клуба.

Ранее Ничушкин занимался индивидуально, поскольку последний раз на лёд в матче он выходил в минувшем сезоне в плей-офф НХЛ.

Отметим, что Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты.

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