Юдин: такое ощущение, что за Кузнецовым просто охотятся

Бывший хоккеист сборной России Александр Юдин признался, что удивляется штрафам нападающего СКА Евгения Кузнецова в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Странная ситуация тут с Кузнецовым происходит — такое ощущение, что над ним специально издеваются. Кто был на хоккейной площадке, прекрасно знает, на каком языке там идёт общение. И все, кто смотрит все эти микрофоны на судьях или прямые включения, когда комментаторы затихают, знают, что так оно и на скамейках, и на льду во всех командах абсолютно. У нас в лиге очень много кто любит поговорить, но конкретно на Кузнецова как будто объявили охоту: в каждом матче, начиная со встречи со «Спартаком», — штрафы. Зачем подтапливать игрока такого уровня — неясно. Ну и в целом довольно странная ситуация — самая забивающая команда больше всех штрафа получает, Зыков вообще на первом месте по этому показателю — а Валя далеко не грубый игрок. Интересно понаблюдать, сохранится эта тенденция дальше или нет», — сказал Юдин «Чемпионату».

Напомним, в матче с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов заработал 14 штрафных минут. Он дважды был наказан малым двухминутным штрафом, один раз получил дисциплинарный.