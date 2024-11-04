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«То, что он говорит в адрес России, — ненормально». Экс-тренер ФК «Зенит» — о Гашеке

«То, что он говорит в адрес России, — ненормально». Экс-тренер ФК «Зенит» — о Гашеке
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Экс-тренер футбольного «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что его приняли за шпиона из России после того как он высказал своё мнение о чешском хоккеисте Доминике Гашеке, который негативно высказывается о России.

«Однажды выразил свое мнение о том, что думаю о Гашеке, так за это в Чехии меня приняли за русского шпиона. Всё, что говорит Гашек в адрес России, — это ненормально. В Чехии одни поддерживают его мнение, другие — меньше. Но я не Гашек. Я такое не говорю и никогда не скажу о российских спортсменах. Я не против того, что хоккеисты из России играют в НХЛ

Не знаю, зачем так ведет себя Гашек. Он же хотел пойти в политику и стать сенатором, но люди из Чехии не позволили этому быть. Народ не дал ему власти", — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».

Напомним, Гашек неоднократно выступал за бойкотирование России на международных соревнованиях. Он также заявлял, что гимн Чехии не должен звучать на соревнованиях, где есть россияне и признавался, что если бы до сих пор играл в НХЛ, то не был бы согласен играть вместе с хоккеистами из России.

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