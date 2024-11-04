Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов назвал ключевой момент в игре с «Витязем»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 4 ноября команда из Минска уступила на домашнем льду «Витязю» (1:4).

— Ключевой момент — две минуты играли «5 на 3» и не забили. Ещё плохой первый период. Он определил ход игры.

— По моей информации, на утренней раскатке отрабатывали большинство «5 на 3». Тогда всё получалось.

— Мы отрабатывали «5 на 4».

— Практически все две минуты при «5 на 3» играло одно сочетание. Почему?

— Если не меняли, значит, верили в этих ребят. Только одного защитника поменяли. Они обладают достаточным уровнем мастерства. Но мы в этом сезоне уже часто играли «5 на 3». И не забивали. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

Сейчас минчане на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22 матчах.