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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов назвал ключевой момент в игре с «Витязем»

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов назвал ключевой момент в игре с «Витязем»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 4 ноября команда из Минска уступила на домашнем льду «Витязю» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Готье – 30:02 (5x4)     1:1 Энас (Гросс) – 32:43 (5x5)     1:2 Чивилёв – 48:25 (5x5)     1:3 Калинин (Цицюра, Бусыгин) – 52:18 (5x4)     1:4 Бучельников – 57:50 (en)    

— Ключевой момент — две минуты играли «5 на 3» и не забили. Ещё плохой первый период. Он определил ход игры.

— По моей информации, на утренней раскатке отрабатывали большинство «5 на 3». Тогда всё получалось.
— Мы отрабатывали «5 на 4».

— Практически все две минуты при «5 на 3» играло одно сочетание. Почему?
— Если не меняли, значит, верили в этих ребят. Только одного защитника поменяли. Они обладают достаточным уровнем мастерства. Но мы в этом сезоне уже часто играли «5 на 3». И не забивали. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

Сейчас минчане на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22 матчах.

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