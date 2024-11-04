Макдэвид рассказал о своих ощущениях от первого выхода на лёд после травмы

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился ощущениями от первого выхода на лёд после травмы, полученной в матче с «Коламбусом» 28 октября в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 04:30 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Когда травма случается впервые, очевидно, ты обеспокоен тем, что это может быть что-то серьёзное. Но, к счастью, у нас есть хорошие новости, и я делаю всё возможное, чтобы всё стало лучше.

Я не просто сижу и жду, когда мне станет лучше. Я делаю много разных вещей, и, честно говоря, команда здесь, медицинский персонал, все замечательные и понимают, что я всегда стараюсь играть и пытаюсь найти этот баланс», — приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.

Коннор поучаствовал в утренней раскатке вместе с командой. Однако не был включён в состав команды на матч с «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится 5 ноября в 4:30 мск. Срок его восстановления займёт две недели.

Напомним, он получил повреждение лодыжки, споткнувшись о клюшку соперника.