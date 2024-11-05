Генменеджер сборной Финляндии считает, что Лайне может сыграть на Турнире четырёх наций

Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен сказал, что Патрик Лайне сможет претендовать на место в команде на Турнир четырёх наций.

«На данный момент есть ещё месяц, и мы посмотрим, как быть. Речь идёт о здоровье, о том, как выглядят игроки и как они играют. Когда придёт время, тогда мы узнаем. Прямо сейчас мы не приняли никаких решений.

Конечно, Лайне очень жаль, если учесть, как прошёл последний сезон, и было бы здорово посмотреть, как он сыграет в этом сезоне в Монреале. Надеюсь, он скоро вернётся. Все хотят его увидеть», — приводит слова Лехтинена сайт НХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне Лайне был игроком «Коламбуса», но провёл в регулярном чемпионате НХЛ только 18 матчей и выбыл из-за травмы. Позже по другим причинам он присоединился к Программе помощи игрокам НХЛ и не смог доиграть сезон. В период межсезонья его обменяли в «Монреаль», где он пока так и не провёл ни одной игры.