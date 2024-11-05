Тренер «Колорадо» назвал матч, в котором Ничушкин может вернуться в НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал, что российский нападающий Валерий Ничушкин проведёт свой первый матч в НХЛ после длительной паузы 15 ноября. В этот день «Колорадо» предстоит сыграть с «Вашингоном».

«Арттури Лехконен выйдет на поле завтра вечером. Валерий Ничушкин выйдет на поле 15 ноября, если всё пойдет по плану, и он полностью восстановиться», — приводит слова тренера Кори Масисак.

Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты.

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