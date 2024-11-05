Илья Ковальчук отреагировал на игру Овечкина в НХЛ и его погоню за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук высказался об игре российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярке НХЛ.

«Овечкин сезон начал супер. Ему осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы его все поддерживаем в этом», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Недавно сообщалось, что Александр Овечкин был признан первой звездой недели НХЛ, у него девять очков в четырёх матчах. С начала сезона НХЛ у Овечкина 14 очков в 11 матчах за «Вашингтон». Александр смог забросить семь шайб и сделать семь голевых передач.

Главные рекорды Александра Овечкина