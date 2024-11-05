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Овечкин стал звездой недели в НХЛ, Неймар получил новую травму. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой недели в НХЛ, левый вингер «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар получил новую травму, главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар назвал дату возвращения Валерия Ничушкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».