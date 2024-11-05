Овечкин стал звездой недели в НХЛ, Неймар получил новую травму. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой недели в НХЛ, левый вингер «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар получил новую травму, главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар назвал дату возвращения Валерия Ничушкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин был признан первой звездой недели НХЛ, у него девять очков в четырёх матчах.
- Неймар получил травму во втором матче после возвращения.
- Тренер «Колорадо» назвал матч, в котором Ничушкин может вернуться в НХЛ.
- Андрей Рублёв, Александр Бублик и Хольгер Руне сыграют в финале UTS-тура в начале декабря.
- Российский боксёр Харитон Агрба победил Габриэля Росу в титульном поединке.
- «Ман Сити» готов приобрести сразу двух звёзд сборной Германии в ближайшее трансферное окно.
- Валерий Ничушкин допущен к тренировкам вместе с «Колорадо».
- Болельщики «Баварии» аннулировали 36 тыс. заявок на билеты на матч с «Шахтёром».
- 37 очков Дэвиса и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт».
- Карло Анчелотти недоволен Килианом Мбаппе, считая его главной проблемой «Реала» — источник.
- Арина Соболенко сравнялась с Игой Швёнтек по победам над игроками топ-5 в 2024 году.
- Неймар выступил с заявлением после травмы, полученной во время матча.
Комментарии