Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

5 ноября главные новости спорта, трансферы, футбол, НХЛ, бокс, теннис, Овечкин, Неймар, Ничушкин

Овечкин стал звездой недели в НХЛ, Неймар получил новую травму. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой недели в НХЛ, левый вингер «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар получил новую травму, главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар назвал дату возвращения Валерия Ничушкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин был признан первой звездой недели НХЛ, у него девять очков в четырёх матчах.
  2. Неймар получил травму во втором матче после возвращения.
  3. Тренер «Колорадо» назвал матч, в котором Ничушкин может вернуться в НХЛ.
  4. Андрей Рублёв, Александр Бублик и Хольгер Руне сыграют в финале UTS-тура в начале декабря.
  5. Российский боксёр Харитон Агрба победил Габриэля Росу в титульном поединке.
  6. «Ман Сити» готов приобрести сразу двух звёзд сборной Германии в ближайшее трансферное окно.
  7. Валерий Ничушкин допущен к тренировкам вместе с «Колорадо».
  8. Болельщики «Баварии» аннулировали 36 тыс. заявок на билеты на матч с «Шахтёром».
  9. 37 очков Дэвиса и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт».
  10. Карло Анчелотти недоволен Килианом Мбаппе, считая его главной проблемой «Реала» — источник.
  11. Арина Соболенко сравнялась с Игой Швёнтек по победам над игроками топ-5 в 2024 году.
  12. Неймар выступил с заявлением после травмы, полученной во время матча.
Материалы по теме
Видео
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 ноября
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Спартак» — «Ростов», «Реал» — «Милан», хоккей и баскетбол
Топ-матчи вторника: «Спартак» — «Ростов», «Реал» — «Милан», хоккей и баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android