НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 ноября
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Сегодня, 5 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Кларк, Кемпе) – 13:24 0:2 Фиала (Дано, Мур) – 40:35 0:3 Кемпе (Льюис, Гавриков) – 57:02
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Ноэсен (Коттер, Братт) – 05:18 0:2 Братт – 36:34 (pp) 0:3 Майер (Мерсер) – 49:25
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 19 очков после 13 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 22 результативными очками после 12 матчей.
Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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