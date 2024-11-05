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«Вероятно, он лучший мощный форвард в НХЛ». Защитник «Колорадо» Макар — о Ничушкине

«Вероятно, он лучший мощный форвард в НХЛ». Защитник «Колорадо» Макар — о Ничушкине
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о скором возвращении российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина.

«Его эффективность, вероятно, заключается в том, что он является лучшим мощным форвардом в НХЛ. В лиге нет никого, кто мог бы повторить его мастерство. Так что хорошо, что он скоро вернётся», — приводит слова Макара сайт НХЛ.

Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар в недавнем интервью заявил, что Валерий Ничушкин проведёт свой первый матч в НХЛ после длительной паузы 15 ноября. В этом матче «Эвеланш» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз».

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