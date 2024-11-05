«Амур» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 5 ноября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 встречи. Хабаровский клуб с 12 очками в активе занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Омский «Авангард» с 15 очками после 20 проведённых матчей располагается на 10-й строчке в таблице Востока. Напомним, в первой встрече команд в Омске «Амур» победил в овертайме со счётом 3:2.