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Генеральный директор «Лады» рассказал о ситуации с задержкой зарплаты в клубе

Генеральный директор «Лады» рассказал о ситуации с задержкой зарплаты в клубе
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о задержках в выплате зарплаты игрокам за октябрь.

«Как я и говорил раньше, ожидаем выплаты 18 ноября, у нас зарплата не выплачена только за октябрь. Заявку мы подали, ждём денег и будем потом выплачивать. Да, в команде существует некоторое напряжение по этому поводу. Мы провели потом собрание, объяснили ребятам. Они сказали, что будут играть, потому что профессионально относятся к своему делу.

Насколько я знаю, игроки хотят организовать ещё одну встречу с представителем руководства региона и уже предметно пообщаться, задать свои вопросы. Срок встречи будет зависеть от того, каким временем будут располагать руководители региона. У нас уже был помощник губернатора, который курирует профессиональный спорт. Он приезжал в команду на одну из игр, заходил в раздевалку. Сказал ребятам, что правительство свои обязательства будет выполнять и мы продолжаем играть. А то, что у нас задержки по зарплате, то в том году, в декабре, они тоже были. Общение было на одной из недавних домашних игр», — цитирует Чеботарёва ТАСС.

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